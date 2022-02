Vuelve El príncipe de Bel Air... pero sin Will Smith y como drama

La historia que catapultó a la fama al actor regresa en forma de serie protagonizada por Jabari Banks y será muy diferente a la comedia que arrasó en los 90.

María Aguirre

El nombre de Will Smith lleva varias semanas en las que no deja de sonar por muchos motivos. El primero de ellos fue la publicación de su autobiografía el pasado mes de diciembre en la que desvelaba su traumática infancia por el pasado violento y alcohólico de su padre además de ahondar en su relación con su mujer y madre de sus hijos, Jada Pinkett. Después llegó el estreno de Método Williams, la película con la que ha regresado por la puerta grande al cine que le ha valido una nominación al Oscar a mejor actor principal. Y, a todos estos acontecimientos, se une su último gran proyecto, el reboot de la serie que le catapultó a la fama: El príncipe de Bel Air.

Eso sí, si estás pensando echarte unas risas de nuevo con los miembros de la familia Banks empieza a quitarte esa idea de la cabeza porque el regreso de esta ficción que se emitió entre 1990 y 1996 será muy diferente. El punto de partida es el mismo, un joven humilde de Philadelphia de nombre Will cuya madre decide enviar a California con la intención de que prospere tras haber tenido problemas con la policía, aunque esta vez estará contado en clave dramática y no cómica como se hizo entonces. Según la sinopsis oficial, profundizará más en los conflictos, emociones y prejuicios inherentes que eran imposibles de explorar por completo en una 'sitcom' de 30 minutos, sin dejar de ofrecer guiños a la serie original. "Es como descubrir un sitio nuevo y sentirte como en casa, es algo difícil de lograr. Estoy ansioso porque la gente la vea", ha dicho Will Smith al respecto.

También el reparto será completamente nuevo ya que son Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones y Jabari Banks quienes adapten de nuevo esta historia. Este último, Jabari Banks, es en quien recae el gran peso de la serie y fue el propio Will Smith quien en una videollamada le dio la buena noticia de haber sido elegido para el papel protagonista.

Después de varios años de espera para poner el proyecto en marcha porque ni HBO, Amazon o Netflix quisieron comprar la idea de Bel-Air, por fin consiguió luz verde recientemente por parte de Peacock para dos temporadas y, tras meses de rodaje, el estreno tendrá lugar el próximo 13 de febrero. De hecho, en Santa Monica ya se ha celebrado la premiére de la ficción que ha contado con la presencia del reparto de la serie al completo y con el orgulloso productor de la misma, Will Smith.

"El piloto de Bel-Air tiene toda la nostalgia que quieres, pero hay partes donde te vas a levantar, animarás y te aguantarás la risa. Tiene un equilibrio perfecto y reimagina este mundo", ha desvelado la estrella de Hollywood al respecto en una entrevista concedida al medio Collider.

Cada capítulo tendrá una duración aproximada de una hora y en España podrán verse en la plataforma de streaming SkyShowtime que está previsto aterrice en nuestro país a finales de 2022.