Will Smih abandona la Academia de las Artes Norteamericana: "La lista de personas a las que he lastimado es larga"

El actor ha emitido un comunicado en el que anuncia su salida tras lo sucedido con Chris Rock en los Oscar para evitar así ser expulsado.

Julia García

“Mis acciones fueron sorprendentes, dolorosas e injustificables”, asegura Will Smith en un nuevo comunicado, esta vez enviado a la prensa. En el texto, el ganador del Oscar por El método Williams anuncia su renuncia a seguir formando parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. “Tengo el corazón roto”, añade.

Hace cuatro días, Smith ya publicó otro en sus redes sociales para disculparse por su comportamiento violento en la gala de los Oscar, donde propinó una bofetada en directo, sobre el escenario, al cómico Chris Rock tras hacer este un gag que hacía referencia a la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, que sufre alopecia. Entonces pidió perdón al propio Rock, a la Academia, a los productores de la ceremonia y a los espectadores. El protagonista de Men in Black no lo hizo en su discurso, todavía en caliente, de agradecimiento tras recibir la estatuilla, primera de su carrera, minutos después de la agresión.

En esta nueva declaración personal por escrito (no ha aparecido en público desde la gala de los Oscar del pasado domingo), Will Smith reconoce que "Traicioné la confianza de la Academia y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar y de ser celebrados por su extraordinario trabajo". Además, confirma que aceptará la decisión que tome la Academia con él a consecuencia de su agresión física a Chris Rock.

En otro comunicado, David Rubin, presidente de la junta de gobernadores de la entidad, su órgano directivo para quien no conozca su organigrama, señala que la Academia acepta la renuncia de Will Smith a seguir formando parte de ella. Pero esto no para el proceso de sanción al actor, que sigue adelante según confirma el propio Rubin. El castigo se hará oficial el día 18 de abril.

Entre las medidas que se contemplaban estaban la suspensión y la expulsión de Smith de la Academia, que ha preferido adelantarse y renunciar por voluntad propia dentro de los 15 días que la organización del cine de Hollywood le había dado para responder por escrito a la investigación que se había abierto por violar Smith las normas de conducta de la misma. "El cambio necesita tiempo y estoy comprometido a trabajar para asegurarme de que nunca más la violencia se imponga a la razón", ha señalado el actor en este último comunicado. Además de la Academia, el sindicato de actores, SAG, que también organiza unos prestigiosos premios donde el propio Will Smith triunfó este año al coronarse como mejor actor, puede ser el siguiente organismo del que deje de formar parte el actor ya que su expulsión del mismo está siendo estudiada.

¿Cómo se accede a la Academia de Hollywood?

La renuncia de Will Smith a seguir formando parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha hecho que muchas personas interesadas en el tema se pregunten cómo se accede a la misma. Como primer paso se requiere la invitación de dos miembros de alguna de las comisiones de especialidad que la conforman. En total, son más de 9.000 profesionales los que forman parte de la academia, dato que da muestras de su tamaño e importancia. Una vez se formaliza una invitación, la junta de gobernadores, formada por representantes escogidos por cada una de las especialidades, estudia el perfil de la persona invitada. Hay una excepción que no requiere patrocinio de dos miembros: obtener una nominación. De ser así, ese profesional del cine pasa automáticamente a ser candidato a la Academia.

La suspensión o expulsión de la Academia de Hollywood implica, entre otras medidas, que no esa persona no pueda votar a los premios Oscar, pero no así que pueda seguir siendo nominado. Esto significa que Will Smith podría ser nominado de nuevo en futuras ediciones porque cualquier profesional del cine puede recibir una nominación sin ser miembro de la academia.