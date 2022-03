La Academia de Hollywood ha abierto una investigación formal para decidir las consecuencias a las que se atendrá el actor por este comportamiento.

Tamara Conde

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable". Esta ha sido la primera frase del comunicado que ha lanzado el actor Will Smith a través de su cuenta de Instagram tras protagonizar uno de los momentos más tensos de la historia de la televisión la pasada madrugada del lunes, en plena gala de los Premios Oscar. Una 94ª edición para recordar por muchas razones, pero especialmente por este incómodo y surrealista acontecimiento protagonizado por el actor estadounidense y el cómico Chris Rock.

"Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no representan el hombre que quiero ser", ha manifestado el actor, que el día anterior ya había pedido perdón a la Academia en el discurso que pronunció al recoger su Oscar a mejor actor, pero no así al humorista.

En la nota, se disculpa de nuevo con la Academia y con los espectadores de la gala.

Fue antes de llevarse el Oscar a Mejor Actor Protagonista por su brillante papel en 'El método Williams', cuando Will Smith abofeteó al humorista, que realizó una broma desafortunada sobre el aspecto físico de su mujer, Jada Pinkett Smith. La actriz sufre un trastorno autoinmune de alopecia y, por esa razón, lleva la cabeza rapada.

Hace unos meses, decidió hacer público el problema que tenía, aclarando que no se trata de algo estético, sino que es algo que sufre día a día y de lo que se siente acomplejada. Para evitar preguntas y normalizar la situación, dentro de lo posible, lanzó un vídeo a través de sus redes sociales para explicar su situación. Lo que seguro que la actriz no se esperaba es que el tema volviese a estar en boca de todos.

Tras este polémico momento, la Academia de Hollywood decidió abrir una investigación formal contra Will Smith condenando el acto violento de este y dejando claro que esta acción tendría sus respectivas consecuencias siguiendo el reglamento interno de la organización. Por su parte, el cómico Chris Rock ha decidido no presentar ninguna denuncia contra el actor, aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles asegura que se encuentra "al tanto" del incidente y que, si este lo desea, se podrá abrir un informe de investigación.

Entre lágrimas, el protagonista de 'El método Williams' recogía su tan ansiado premio y con la voz entrecortada lanzaba un discurso de lo más emotivo, donde expresó su arrepentimiento. Insistiendo en la idea de defender a tus seres queridos, decía al final de su intervención: "El amor te hace cometer locuras".

Dadas las circunstancias, el viento no corre a favor de Will Smith, pues ha recibido una fuerte lluvia de críticas y, según algunos medios, existe la posibilidad de que le retiren el Oscar, pero el actor ha dado el primer y más importante paso que es reconocer el error y saber pedir perdón.

