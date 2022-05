Georgina Rodríguez desvela el nombre de su hija y muestra su carita por primera vez

La modelo ha compartido una serie de imágenes del bebé que nació el pasado 18 de abril, fruto de su relación con Cristiano Ronaldo.

Julia García

Georgina Rodríguez ha “presentado en sociedad” a su segunda hija biológica, quinta de la familia que forma desde hace años con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. La modelo aragonesa ha publicado una galería de imágenes en su perfil de Instagram, donde tiene casi 38 millones de seguidores, en las que muestra a su pequeña descansando en el moisés que ya vimos en la imagen con la que Cristiano anunció la llegada a casa de madre e hija unos días después del nacimiento de la niña.

Fue el pasado 21 de abril, tres días después de anunciar ambos en sus redes sociales que durante el parto habían perdido al hermano mellizo de Esmeralda, que es el nombre que han escogido para su hija recién nacida Georgina y Cristiano.

“Bella Esmeralda 💚 180422”, ha escrito Rodríguez en la leyenda de la publicación, confirmando así tanto el nombre como la fecha de nacimiento de su hija. En las tres imágenes compartidas por su madre en Instagram, Esmeralda luce un pijamita de Moschino, una de las firmas de referencia para Georgina, que ha afianzado un vínculo muy cercano con las marcas italianas más prestigiosas durante los años que residió en Turín junto a su familia.

- 'Soy Georgina' en 7 frases

- Lo que más nos ha gustado del documental de Georgina Rodríguez en Netflix

Desde el nacimiento de Esmeralda y la pérdida de su bebé, Georgina no ha estado muy activa en Instagram, aunque sí ha sido el canal de comunicación en el que ha informado de lo que ocurrió. También compartió la foto del momento en el que Cristiano dedicó un gol a su hijo fallecido y publicó un stories por el Día de la Madre, que en España se celebró hace ahora una semana: “A las que son, a las que fueron, a las que quisieron y no pudo ser, a las que intentan, a las que sin serlo ejercen como tales, a las que tienen instinto, a las que deciden no serlo... a todas nosotras, creadoras de vida y de más vínculos... ¡¡¡FELIZ DÍA MAMÁS!!!", dijo entonces.

En estas fechas, Georgina Rodríguez disfruta de una las etapas más intensas de la maternidad, la de las primeras semanas de vida de un bebé. Esas semanas en las que una descansa cuando puede, habitualmente poco, y en las que se pasaría todo el día viendo a su bebé como descansa plácidamente, exactamente como muestran las primeras fotos de Esmeralda que Georgina ha compartido con todos sus seguidores.