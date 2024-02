¿Quiénes han sido las parejas de Jenni Hermoso?

Sin embargo, Jenni Hermoso no tiene pareja en este momento ni ganas de ello, por mucho que la gente lo haya buscado en las redes sociales. Eso sí, a Calleja le contó que estuvo enamorada en el pasado. "No añoro el pasado. Yo era una persona que no separaba mi vida personal del fútbol. Si me pasaba algo fuera, en el fútbol era un desastre. He encontrado una estabilidad, las cosas que me hacen estar bien sin depender de nadie", explicó dando unos detalles que hasta ahora no había dado sobre su vida privada.