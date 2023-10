El deporte femenino se viste de gala en los III Premios Woman SPORT

"No soy presentadora, no soy periodista, si me he puesto delante de un micrófono es gracias a esta pedazo de profesional y maestra. Lo que más he admirado de ti es la naturalidad, la espontaneidad, como transmites, tu serenidad. Yo la veía y decía, ¿qué hago aquí? Ella me dio la confianza y creo que no te equivocaste (...)", agradeció Almudena Cid, refiriéndose a Del Río.