Dos expertos en lectura de labios aseguran ante la Audiencia Nacional que Rubiales pronunció estas palabras antes de besar a Jenni Hermoso

En las imágenes analizadas solo es distinguible, mediante la lectura de labios, lo que le dice a ella el presidente de la RFEF y que confirmaría que, antes de besarla, le preguntó si podía hacerlo. Según indicó Rubiales en la rueda de prensa ante la Asamblea General de la RFEF, y que ahora trataría de confirmar a través de los peritos, es que, cuando felicitaba a las chicas, Hermoso le levantó del suelo entre abrazos. "Me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo", sostuvo entonces el ex presidente de la RFEF. Sin embargo, no se ha podido confirmar que la futbolista le contestara con un "vale".