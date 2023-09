La histórica pancarta #Seacabó de la selección española de fútbol y el contundente mensaje de Alexia Putellas

La elección de la capitana del equipo se realizó mediante votación y, aunque Alexia Putellas fue la jugadora que más votos recibió por parte de sus compañeras, la catalana no dudó en cederselo a su compañera de equipo Irene Paredes tal y como reconoció esta última en la zona mixta. "El otro día no queríamos venir. Habíamos decidido tras conversaciones con la Federación que no era el momento. Fuimos obligadas a venir. Vinimos enfadadas, pero vinimos. Aceptamos tener unas reuniones. Y a partir de ahí tomamos las decisiones de quedarnos. Entre las cosas que se acordaron fue no ser sancionarnos. Tomamos la decisión de quedarnos porque creemos que es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante y para que esto vaya avanzando", dijo Paredes antes del encuentro.