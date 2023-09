El discurso de Aitana Bonmatí, tras convertirse en mejor jugadora del año: "A todas las mujeres que sufren lo que sufrió Jenni Hermoso, estamos con ellas"

"Quiero agradecer a Sarina Wiegman sus palabras, no están siendo buenos momentos en el fútbol español", comenzaba diciendo Aitana Bonmatí. "No están siendo unos momentos muy buenos en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se habla mucho de ello. Me gustaría recordar lo que ha pasado. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, ni faltas de respeto", ha dicho Aitana Bonmatí en referencia a lo sucedido entre la futbolista Jenni Hermoso y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales.