Aitana, Lola Índigo, Alejandro Sanz… el mundo de la música apoya a Jenni Hermoso: “Has cambiado un país de golpe sin querer”

“Por supuesto que la hemos apoyado me parece algo completamente horrible que hayan sido campeonas del mundo, que eso es algo espectacular, y se esté hablando solamente de eso, que ha sido horrible. Para mí es importante que se hable de esto para por supuesto exponerlo y que no vuelva a pasar más. No solamente hemos ganado, ellas han ganado el Mundial, sino que además han ganado que se hable abiertamente de esto, que no es no y que si no hay un sí, sigue siendo no; entonces me parece increíble lo que se está formando alrededor, esta protesta tan necesaria e importante y ojalá que estas cosas no vuelvan a pasar más”.