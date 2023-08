Rubiales se retracta por su beso en la boca a Jenni Hermoso y lo justifica así

"Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea. A partir de ahí, aquí lo veíamos algo natural, normal, sin mala fe pero fuera parece que se ha formado un revuelo. Si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, y entender que cuando uno es presidente de una socidad importante como la federación en una en estas ceremonias tiene que tener más cuidado".