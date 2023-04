Nuria Roca confirma que el naranja es el color de la primavera con los pantalones cómodos y favorecedores que quitan años

Trajes de chaqueta, faldas fluidas, pantalones a todo color y un sinfín de camisas y blusas en tonos muy variopintos despuntan en su armario, donde también tienen cabida los jerséis 'oversize' y los tops básicos y ajustados. Nuria Roca ha demostrado no tener miedo a combinar prendas 'a priori' opuestas y no solo salir airosa sino lograr resultados de ensueño. La presentadora no renuncia a sus gustos personales, pero tampoco a las nuevas tendencias, es precisamente el equilibrio entre ambos lo que le lleva a enamorar al público.