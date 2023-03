Nuria Roca y el pantalón vitamina que te convertirá en la turista más estilosa

Ya sabes que cualquier viaje o plan turístico que se te ponga por delante, necesita de un buen calzado y de ropa cómoda, pero estilosa. Vas a dejar plasmados todos esos recuerdos en imágenes y necesitas que tus looks estén a la altura, ajustados a la temporada y no olvidar lo importante que es que esa selección te haga sentir bien. Características que ha reunido uno de los últimos looks de Nuria Roca para disfrutar de unas horas de Fallas.