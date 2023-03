Nuria Roca conoce el truco para que un traje de noche también pueda funcionar en la oficina

Los colores pastel están, una vez más, de moda. No, no te has equivocado de artículo ni de fecha: estamos en marzo de 2023 y, como cada año en época de primavera, estas tonalidades empiezan a llenar nuestros armarios. Es así como empezamos a abandonar (relativamente, porque hay prendas básicas que siempre deberían estar presentes en cualquier look) los colores negros y más oscuros para ir a conjunto de alguna manera con el resto de tonalidades que acompañan esta temporada del año.