Nuria Roca ha llevado la falda plisada que puede salvar cualquier look de fiesta e incluso querrás lucir en tu próxima boda

La falda, la pieza protagonista y el mayor atractivo del look, pertenece a Momoni, la popular firma italiana a la que la escritora valenciana recurre una y otra vez y que cuenta con prendas sofisticadas y elegantes repletas de personalidad. Un diseño plisado confeccionado en gasa lamé plisada y bajo asimétrico, con cintura baja y cremallera lateral en un delicado tono bronce capaz de elevar cualquier look y de acompañarte a todo tipo de salidas. Actualmente sigue disponible en la web de la etiqueta por 285 euros, aunque no en todas las tallas.