El novio de Taylor Swift desvela los detalles de su encuentro con el príncipe Guillermo, George y Charlotte

Por suerte, alguien acudió en su ayuda y le explicó cuál era el protocolo a seguir en aquella situación. "Nos dijeron que como no estábamos en un acto oficial de la realeza, no teníamos que hacer ni reverencias ni nada por el estilo", ha aclarado su hermano Jason, que también había acudido al concierto y tuvo la oportunidad de saludar a Guillermo aunque luego no posara para el selfie que se tomó con Taylor, Travis y sus hijos. "Si hubiera sido una reunión oficial de la realeza, habría sido necesario. Pero aun así me dirigí a él como Alteza Real", ha añadido.