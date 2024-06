Luis Miguel suspende en Photoshop con este montaje dedicado a Taylor Swift

Los tres conciertos consecutivos de Taylor Swift en Wembley durante este pasado fin de semana han dado mucho de que hablar. Han sido numerosos rostros conocidos los que no quisieron perderse a la intérprete de 'Shake it off', como Salma Hayek, Zara Tindall o Cara Delevingne, al igual que sucedió en Madrid en el Santiago Bernabéu y sucede allá donde va.