¡Sorpresa! Travis Kelce debuta como bailarín durante un concierto de Taylor Swift en Londres

Fue durante la 'performance' previa a la canción 'I can do it with a broken heart', perteneciente al último álbum de Taylor Swift, 'The Tortured Poets Department', que pudimos ver a Travis Kelce entrando en el escenario junto a otros dos bailarines y vestido igual que ellos: con un esmoquin y un divertido sombrero de copa. En dicha canción, la cantante revela la ansiedad que sufría ante la exigencia a la que la sometían en los 'shows' mientras ella se encontraba en plena recuperación por una ruptura amorosa.