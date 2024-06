El poderoso mensaje de Taylor Swift a sus 'haters', con recadito especial para Kim Kardashian

Antes de tocar su tema 'thanK you aIMee', dijo a sus fans: "Estaba pensando en tocar en el estadio de Wembley. Eso no es ni remotamente normal y es una locura que lo hayan hecho por mí... y por mi equipo, porque vamos a tocar en el estadio de Wembley ocho veces este verano. Claramente pensaron que era una buena idea y querían que esto sucediera. Estoy alucinada. Me pasaré la vida intentando agradecérselos".