La actriz ha llevado un diseño de Rodarte al estreno de 'My mind and me'

Noelia Murillo

'My mind and me' es el nuevo documental autobiográfico de Selena Gomez, un archivo íntimo en el que la artista muestra un perfil desconocido y muy personal y en el que no faltan detalles sobre sus miedos, sus éxitos o sus fracasos. En definitiva, este trabajo audiovisual, que se estrenará próximamente en Apple TV+ y en el que la plataforma ha empleado seis años, ofrece lo mejor y lo peor de la estrella de la factoría Disney que logró la fama gracias a la serie infantil 'Los magos de Waverly Place'.

La actriz ha estrenado este documental en Los Ángeles, premier a la que ha acudido con un estilismo que parece estar hecho a su medida y que cualquier mujer con curvas desearía lucir. Se trata de un vestido lencero o 'slip dress', capaz de marcar cada una de sus bonitas y envidiadas curvas, que ha elegido en un intenso color morado. Firmado por Rodarte, el vestido presenta un escote asimétrico, donde han recaído la mayoría de las miradas por su originalidad.

Está confeccionado en satén y la tela está cortada al bies, que se recoge en uno de los hombros, para dar mayor volumen a esta zona y crear una especie de manga, mientras que al otro lado se coloca un tirante muy fino, no solo para dar mayor equilibrio a la prenda, sino también para mejorar el aspecto y remate del escote. Con un look lleno de brillo, propio del tejido con el que está confeccionada la prenda, Selena ha optado por añadir complementos brillantes 'per se' para realizar el que probablemente sea uno de sus estilismos más sencillos y favorecedores.

En primer lugar, ha elegido unos zapatos de tacón estilo mules de vinilo y con apliques en diferentes colores, que parten del plateado y se transforman dependiendo de la incidencia de la luz y que son obra de Paris Texas. Este formato lo ha trasladado al bolso 'clutch', el modelo celeste de Jimmy Choo. Finalmente, ha levado unos pendientes largos de brillo, a juego con el resto de complementos. En cuanto al maquillaje, ha añadido un ahumado negro a los ojos y 'nude' a los labios, con el pelo recogido y la cara totalmente despejada del cabello.

Cabe destacar que, con motivo del inminente estreno de este documental, la actriz está concediendo a entrevistas de diversos medios de renombre. Entre ellos, Rolling Stone, donde ha hecho un adelanto de lo que probablemente veamos próximamente en este trabajo audiovisual. En este cuestionario, la artista ha hablado sobre sus altibajos emocionales e, incluso, ha insinuado que intentó quitarse la vida. "En los momentos más duros llegué a pensar que sería mejor que yo no estuviese aquí", ha reconocido la ahora empresaria y directora de la compañía psicológica Wondermind.