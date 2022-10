'My Mind & Me' se estrenará en Apple TV+

En la misma fecha que se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, el 10 de octubre, Selena Gomez ha decidido compartir un adelanto del que será su nuevo proyecto estrenado en plataformas. Su documental, 'My Mind & Me', llegará a Apple TV+ el próximo 4 de noviembre y en él pretende hacer un repaso de la fragilidad de la salud mental y el modo en que ha intentado buscar un equilibrio en su vida, a medio camino entre los sets de rodaje y los escenarios de espacios multitudinarios.

Tal y como hemos podido comprobar en este adelanto, su proyecto biográfico audiovisual no pretende solo hacer hincapié en los problemas derivados de la presión en la industria del entretenimiento, las redes sociales o los medios de comunicación, sino también en la necesidad de desconectar y tener la oportunidad de poder hacerlo. Así, el director, Alek Keshishian, no duda en introducir a los espectadores en los peores momentos de la actriz de 'Solo asesinatos en el edificio' a fin de demostrar su lado más humano.

"Solo sé quien eres, Selena. A nadie le importa lo que estás haciendo. Se trata de quién soy, de estar bien con el lugar donde estoy. Estoy muy agradecida de estar viva", comenta la actriz en las primeras imágenes del tráiler del documental, donde no duda en expresar que le hubiese gustado esperar un poco más para dedicarse al entretenimiento. Recordemos, en este sentido, que comenzó siendo 'chica Disney' desde muy pequeña, lo que también ha sido el detonante de sus problemas de salud mental.

Si bien en este adelanto no faltan momentos de tensión, de ansiedad y falta de aire, en los que se puede ver a una artista realmente afectada por no querer seguir trabajando en algo que parece absorberle la vida, también existen momentos de luz y optimismo. "Todo lo que he pasado, va a estar ahí. Ahora solo hago que sea mi amigo. Soy más feliz y tengo el control de mis emociones y pensamientos más que nunca", añade en otra parte del tráiler, en un momento en el que encuentra de nuevo la ilusión por vivir y ser feliz.

Podemos imaginar que esto también ha sido posible gracias al proyecto que codirige junto a su mejor amiga, Daniella Pierson, y su madre, Mandy Teefey, que lanzó hace unos meses. Se trata de 'Wondermind', una compañía psicológica que tiene por objetivo visibilizar y hablar sin prejuicios acerca de los problemas y trastornos de la salud mental, así como enfermedades relacionadas con ella. Tal y como adelantó a través de Instagram la propia cantante, este proyecto se originó de la necesidad de crear "un lugar inclusivo, divertido y sencillo, en el que las personas se pudieran reunir para explotar, discutir y profundizar en sus sentimientos".