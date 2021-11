Kate Middleton vuelve a brillar con vestido de Jenny Packham en el espectáculo Royal Variety Performance

La duquesa apoya la sostenibilidad al repetir vestido para la gala benéfica Royal Variety Performance y deslumbrar de nuevo con un diseño de pedrería verde esmeralda de su modista favorita.

Irene Díaz

La duquesa de Cambridge se ha convertido en todo un icono de estilo 'royal'. En cada una de sus apariciones son muy comentadas todas su selecciones 'fashion', así como cada uno de sus detalles. Sin embargo, si hace un tiempo demostraba que el tándem camisa marinera y abrigo es perfecto, ahora viene para demostrarnos (de nuevo) que las lentejuelas verdes pueden ser una gran elección para deslumbrar estas fiestas.

Todas soñamos con el armario de Kate Middleton. Tiene clara cuál es la fórmula para lucir elegante y nunca fallar, pero también sabe que para deslumbrar no hace falta repetir 'lookazo'. Así nos lo ha confirmado en esta ocasión al apoyar la sostenibilidad y optar por un look que nos suena haber visto antes.

Los duques de Cambridge asistieron, tal y como marcaba su agenda real, a la cita anual Royal Variety Performance en Londres. Evento al que asistieron un año más con motivo de ayudar y apoyar a la Royal Variety Charity, así como a los artistas de Reino Unido que necesitan asistencia por salud o problemas económicos. Gala benéfica en la que participaron artistas de la talla de Ed Sheeran, James Blunt o el Circo del Sol, entre otros.

Para la ocasión, Kate Middleton no nos defraudó con un estilismo que nos parecía familiar y propio de esta gala benéfica. Y es que, efectivamente, el deslumbrante vestido esmeralda ya fue protagonista en el año 2019, concretamente, en su gira por Pakistán y la cena de gala que el primer ministro, Imram Khan, preparó para ellos.

La duquesa de Cambridge ha vuelto a brillar como nunca al escoger un vestido largo con pedrería verde esmeralda y corte sari. Un diseño que ha sido realizado por una de sus modistas preferidas, Jenny Packham.

Un look que no ha dejado a nadie indiferente y que ha combinado con un 'beauty look' muy sencillo. Para el peinado optó por un sencillo peinado lateral de ondas naturales y un maquillaje de mejillas ruborizadas en tonos nude muy sutil que trata de dar un mayor protagonismo al vestido.

Por su parte, el príncipe William estuvo a la altura al escoger un esmoquin de terciopelo en tono azul y pajarita muy elegante. La pareja deslumbró en una noche llena de solidaridad y disfrutó de una velada excepcional.