Kendall Jenner revienta Instagram con un posado tomando el sol sin ropa

Si hay una modelo de la que se hable más allá de su profesión, esa es, sin duda, Kendall Jenner. Y es que la hermana mayor de Kylie ha logrado que su cuenta de Instagram eche humo y que cada vez que sube alguna de sus populares fotos, su número de seguidores suba como la espuma. Hay que recordar que Kendall tiene más de 292 millones de seguidores (quizá en este momento esa cifra cambie para mejor). En sus 'feed' no solo comparte fotos de los looks que lleva en la alfombra roja de los eventos a los que acude sino que también se atreve con posados de infarto en los que dice 'hello' a los 'haters' que critican su cuerpo.