Esta es la herramienta que utiliza Maribel Verdú en sus entrenamientos para conseguir 'cuerpazo'

La actriz lleva entrenando desde hace años y aunque es algo que se puede ver a simple vista, no hay más que ver su esbelta figura y sus tonificadas piernas, no imaginamos que el secreto para alcanzar unas curvas impolutas y definidas estaba en una herramienta con peso. Y es que hace unas horas, la actriz mostraba a través de sus redes un duro entrenamiento protagonizado por una pesa compacta y no ha tardado en convertirse en lo más buscado del momento.