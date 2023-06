Hiba Abouk y el secreto de unos abdominales perfectos

Aunque los últimos meses no han sido nada buenos para Hiba Abouk a raíz del divorcio de su ya ex marido y padre de sus hijos, el deportista Achraf Hakimi, la intérprete ha demostrado que no hay nada mejor que seguir adelante y no mirar atrás. Una muestra de ello es su última aparición en el desfile de Carolina Herrera en Brasil, donde Hiba deslumbró con un look espectacular estilo Barbiecore compuesto de tres piezas con el que estaba realmente perfecta. La falda corta de talle alto resaltaba sus piernas fuertes y firmes y el top a juego dejaba al descubiertos unos abdominales de acero. Hace solo unos meses, también acudió a la fiesta de inauguración de la exposición Serpenti en el Museo Thyssen con un sofisticado vestido rosa bebé de Giambattista Valli que dejaba entrever su espectacular figura.