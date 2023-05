Hiba Abouk paraliza Cannes con un vestido semitransparente lleno de bordados

Una de ellas, recientemente, ha sido la del Festival de Cannes, donde ha aparecido para acudir a la proyección de la nueva película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, 'Killers Of The Flower Moon'. Teniendo en cuenta que se trataba de una de las películas más esperadas del evento (sobran las razones para explicar esto último), Hiba no ha perdido la oportunidad para lucir ante las cámaras uno de los vestidos más bonito del certamen cinematográfico.