La despedida de Courteney Cox a Matthew Perry, su compañero en 'Friends'

El pasado 28 de octubre, el cuerpo de Matthew Perry, el inolvidable Chandler de la serie Friends, era hallado sin vida en su domicilio de Los Angeles. Tenía 54 años y hacía apenas un año había publicado Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, una autobiografía en la que hacía repaso a la fama, sus relaciones amorosas, su familia, su trabajo y, como no, sus adicciones.