Le recordaremos así y le llevaremos siempre con nosotros porque es parte de nosotros. Un compañero inseparable para una o varias generaciones que ansiábamos respuestas, un eco de nuestras propias emociones. Sus bromas sarcásticas o su risa contagiosa se convirtieron en ingredientes esenciales de un cóctel que nos hacía reír a carcajadas. Y quizá no exista mejor legado que saber que, como afirma el crítico de cine Juan Luis Álvarez, "no existe un minuto en el que Friends no se emite en algún lugar del mundo". Hasta siempre, Chandler Bing.