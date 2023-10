Así es la familia que deja Matthew Perry: de sus padres a sus cinco hermanos

Tal y como Matthew Perry reveló en su libro, el actor tuvo numerosos romances a lo largo de su vida aunque pocos fueron relevantes. El más conocido fue el que mantuvo con Julia Roberts, con quien salió apenas tres meses tras coincidir en el rodaje de un capítulo de Friends. "Me pasé el tiempo pensando que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo hacía? Yo no era suficiente, nunca iba a poder ser suficiente. Yo estaba destrozado, doblado, no era digno de de ser amado", contó.