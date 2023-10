Todas las mujeres de Matthew Perry: de Julia Roberts a Jennifer Aniston

El actor tuvo numerosos romances a lo largo de su vida aunque pocos fueron relevantes. El de Julia Roberts es considerado 'serio' (la actriz llegó a presentarle a sus padres), aunque solo duró dos o tres meses. Ocurrió en 1996, cuando ambos compartieron elenco en la serie 'The one after the Superbowl'. "Simplemente dejé que Julia entrara en mi vida, figurativa y literalmente, y comenzamos una relación", confesó el intérprete en su libro biográfica.