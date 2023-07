La decisión de Irene Urdangarin que trastoca a la infanta Cristina

La nieta de la reina Sofía es una apasionada del arte y habla varios idiomas a la perfección, como el inglés y el francés. También habla español, catalán (este no tan bien como sus hermanos, pues ella tuvo que trasladarse a Washington muy pequeña) o el alemán. Aunque le gusta la moda, no es un campo al que quiera dedicarse. Es verdad que Irene siempre viste con las últimas tendencias, como, por ejemplo, el look que lució en su graduación, un conjunto de blusa y pantalón en color crudo, de seda y con un original estampado 'tye dye', uno de los más solicitados esta temporada. Todo lo contrario que su prima Victoria Federica, que siente verdadera pasión por la moda, y que, además, es prescriptora de las últimas tendencias.