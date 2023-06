Atención: este es el motivo por el que Irene Urdangarin estuvo "sola" en su graduación

Como es lógico, la expectación fue máxima, no solo por la puesta en escena de Irene Urdangarin, sino por el look que elegiría para un acto así, y que, tal y como os hemos contado, consitió en un vestido boho de Zara compuesto por una blusa con escote de pico y una falda larga, ambos con unos originales motivos marinos bordados. La joven hizo gala de su habitual sencillez, la misma con la que se dejó ver a principios de año en la tierra natal de su abuela, Doña Sofía, durante el funeral de Constantino de Grecia, y demostró lo feliz que era viendo a toda su familia con ella. Aunque lo cierto es que hubo sonadas ausencias, porque, sí, estaban los Borbón casi al completo, pero no había nadie de la familia de Iñaki Urdangarin más allá de su madre, Claire Liebaert, que viajó hasta Ginebra para encontrarse con sus ex consuegros.