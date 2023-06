El sorprendente look de graduación de Irene Urdangarin

De entre todos los invitados a la graduación de Irene Urdangarín, no podía faltar su prima Victoria Federica, con la que comparte un estilo muy bohemio y a la que vimos con dos looks diferentes: uno para la graduación y otro para la celebración familiar. El primero consistía en unos vaqueros y poncho camel, mientras que su segundo look era un blanco total con pantalón de raya diplomática, camisa y top de punto con zapatos 'clogs' y un bolso negro con cadena.