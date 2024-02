Celine Dion reaparece por sorpresa tras dos años alejada de los focos, ¿qué le ocurre?

"Céline trabaja duro, pero ya no tiene control sobre sus músculos", advirtió la hermana de la intérprete de temas como My heart will go on en una entrevista hace unos meses, en la que contó que el objetivo de Dion no es otro que volver a actuar. "Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella el objetivo es volver a los escenarios. ¿En qué calidad? No lo sé", afirmó la familiar.