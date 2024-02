La gran noche de Taylor Swift: look de diva, anuncio de nuevo disco y un premio para la historia

"Creo que muchas artistas femeninas no estarían donde están y no tendrían la inspiración que tienen si no fuera por el trabajo que ella ha realizado", ha dicho la cantante señalando a Lana del Rey, a quien ha calificado como "una leyenda". "Tengo mucha suerte de conocerte y ser tu amiga", ha terminado diciendo Swift antes de desatar los aplausos del público.