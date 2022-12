Céline Dion anuncia que sufre una enfermedad neurológica irreversible que le impide cantar

A corazón abierto y vista por millones de personas, la artista ha reconocido que siempre ha sido "un libro abierto" y que se ha visto empujada a contar lo que le sucede. "He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo por lo que he estado pasado", ha asegurado la cantante francesa, visiblemente emocionada y tomándose las pausas necesarias por ello, en un vídeo que ya supera los 616.000 'me gustas' en Instagram.