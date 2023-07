Almudena Cid desvela los verdaderos motivos de su ruptura con Christian Gálvez

Hace unos días, Almudena Cid explicaba en el podcast 'Lo que tú digas', de Alex Fidalgo, cómo se había sentido tras su sonada ruptura con Christian Gálvez en un episodio cuyo título lo dice todo: "Cuando tu mundo se viene abajo". "No lo vi venir, sentí que todo lo que había construido se me había ido", afirmaba la ex deportista, que no puede olvidar que el presentador y ella se separaron a finales de 2021 tras once años casados y quince de relación, algo que fue un gran palo para Almudena, ya que no se lo esperaba para nada. "Tú has hecho una obra en casa de seis meses, hay una intención de seguir construyendo y terminas de construir y… boom. ¿Construir es destruir? ¿En el mismo momento construyes y destruyes? No entendía", explicaba Almudena.