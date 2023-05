Christian Gálvez cumple el sueño de su vida gracias a Patricia Pardo

Desde que confirmaron su relación en febrero de 2022, lo cierto es que Patricia Pardo y Christian Gálvez ya no tienen reparos en mostrar su amor públicamente y en reconocer lo felices que son. No hay que olvidar que la famosa pareja trabajaba en la misma empresa, Telecinco, ella como periodista en el programa de Ana Rosa Quintana, y él en el concurso "Pasapalabra", pero estaban casados, por lo que la relación tardó en consolidarse. Finalmente, en 2021, Patricia Pardo se separó del padre de sus dos hijas y Christian puso punto y final a su matrimonio con la deportista Almudena Cid después de once años casados. Fue a finales de 2021 cuando Christian se atrevió a dar un paso más con Patricia y meses después, la pareja y las dos niñas de ella, se mudaron a un fabuloso chalet a las afueras de Madrid.