Christian Gálvez anuncia que será padre tras revelar Almudena Cid su estado de salud mental por la ruptura

"Crees que en el destrozo se va todo. Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te va a querer, que no vas a ser actriz, que no te va a llamar nadie… No me veía, porque pensé que no había futuro", aseguró y que, por ese motivo, ponerse en manos de profesionales es algo que le había ayudado. "Este episodio no define tu vida, pero tú no lo ves, necesitas a alguien que te ayude a verlo", insistió.