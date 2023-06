Aitana rompe su silencio y habla sobre el bullying que recibió

"Yo siempre digo que he tenido una infancia muy feliz porque la he tenido, te lo juro por mi vida, o sea, súper feliz. Pero en la escuela de música me pegaban chicles en el pelo, esto nunca lo he contado, hablaban también de que si yo tenía piojos o no, entonces la gente no se acercaba tanto a mí [...] Yo le decía a mi madre: 'No quiero ir', y mi madre me decía 'tienes que ir, ¿por qué no quieres ir?', tampoco le decía nada. Y, de repente, mi madre me lavaba el pelo y me decía: 'Aitana, tienes un chicle en el pelo", finalizaba la cantante.