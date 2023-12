¿Estará Ainhoa Armentia en Nochevieja con los hijos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina?

De hecho, desde el propio entorno de Iñaki Urdangarin señalan que el ex duque de Palma tiene muchas ganas de que sus hijos y su pareja se conozcan y entablen una relación. Sin embargo, las cosas no le han salido como esperaba. Así ocurrió hace unos meses, cuando Ainhoa Armentia acompañó a Iñaki Urdangarin a uno de sus viajes a Cataluña, dispuesto a intentar que su novia y su hijo, Pablo Urdangarin, se conocieran. “No sirvió más que para alejarlos” apuntan desde el citado medio que desvela que, según su entorno, los hijos de la infanta Cristina tiene clara su decisión: "No están en ese capítulo todavía". Sin embargo, y según publica la revista '¡Hola!', tras uno de sus partidos con su actual equipo, el club catalán Granollers, Pablo Urdangarin conoció a la novia de su padre, cuando ambos fueron presentados de forma fugaz.