Los variopintos invitados que acudieron a la proclamación del rey Felipe VI hace 10 años

Sin embargo, se espera que la reina Letizia vuelva a aparecer con calzado plano a pesar del carácter de este evento, pues bien sabemos que sigue recuperándose de su lesión en el pie, aunque todo apunta a que no va a repetir zapatillas deportivas, pero que sí usará sandalias planas apropiadas para su 'look'. El caso es que todos tienen un papel fundamental para este día y estamos deseando ver qué invitados acudirán a la efeméride (muchos de ellos no estuvieron hace 10 años).