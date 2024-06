Esta es la carrera que no logró terminar Froilán, pero que le permite trabajar en Abu Dabi

Pues bien, en 2017 se matriculó en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en el CIS The College for International Studies. Luego, en enero de 2020 se mudó a Londres para seguir con su formación y hacer las prácticas allí, pero llegó la pandemia y tuvo que volver a España, donde se supone que estuvo dando clases online. Y se comenta que retomó los estudios, pero todavía le quedan asignaturas pendientes para poder graduarse, al igual que su hermana Victoria Federica. Sin embargo, no ha tenido mala suerte porque no le falta un buen trabajo en Abu Dabi.