La cena de Rosalía y Rauw Alejandro antes de la gala MET que ha revolucionado a sus fans

Lamentablemente para los fans de la expareja, y a diferencia de otra expareja que también provoca revuelos —la de Bad Bunny y Kendall Jenner, que sí fueron fotografiados esa noche juntos y sonrientes— las cámaras no capturaron ningún gesto o acercamiento entre ambos, y no consta que después coincidieran en la fiesta 'after party' a la que sí acudió Rauw Alejandro, pero no parece que Rosalía.