La foto viral de Kendall Jenner y Bad Bunny en el 'after party' de la Gala Met 2024

La Gala Met 2024 ha estado repleta de 'looks' de infarto que han cumplido con el 'dress code' de lejos. Zendaya ha sido una de las más esperadas y un año más, ha vuelto a cumplir con las expectativas de todos los amantes de la moda que estaban esperándola. Kendall Jenner no se ha quedado atrás, ni mucho menos Bad Bunny, que era coanfitrión de la gala... ¿Has visto la foto que se ha viralizado de ambos en el 'after party'?