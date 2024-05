Zendaya sorprende en la Gala MET 2024 con un segundo look con el que se convierte en un ramo de rosas

Desde que supimos que Zendaya formaba parte del grupo de anfitriones de la cita este 2024 junto a Anna Wintour, Jennifer Lopez, Bad Bunny y Chris Hemsworth, sabíamos que su look no iba a defraudar, pero la estrella de 'Dune' o 'Euphoria' ha superado todas las expectativas al posar de nuevo en la alfombra roja con un segundo look.