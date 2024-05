Sydney Sweeney juega al despiste con un cambio de look radical en la Gala MET 2024

Desde entonces ha tenido la oportunidad de tocar distintos palos, (casi) siempre con una gran acogida por parte del público. Nos ha hecho reír en la miniserie cómica 'The White Lotus' y nos ha reconciliado con la comedia romántica en ‘Anyone but you’ (película en la que también ejerce de productora ejecutiva); no obstante su entrada en el universo Marvel con ‘Madame Web’ no ha cosechado las críticas que esperaba. Pronto la veremos de nuevo en pantalla grande con ‘Immaculate’, un thriller de temática religiosa en la que comparte reparto con el español Álvaro Morte.