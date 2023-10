Una tiktoker revela su encontronazo con Victoria Federica: “Le tiré el cubata encima”

La versión de la chica sostiene que todo comenzó a la salida de unos ascensores. "Me choqué sin querer con ella, y al girarme para pedirle perdón me di cuenta de que me miró fatal. Yo no sabía quién era, mis amigos me dijeron que era Victoria Federica”, asegura. “Yo salí del ascensor de espaldas, o sea que yo no la vi, pero ella a mí sí. Entonces ¿por qué no me evitas en vez de chocarte conmigo? Y encima cuando me giro para pedirte perdón, me miras con mala cara… pues no, no te voy a pedir perdón”.