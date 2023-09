Aitana se sincera sobre sus operaciones estéticas

Además, aunque no está en contra de pasar por el quirófano, tiene claro que no lo hará ni siquiera en un futuro: “Estoy muy a favor de la gente que se quiere hacer lo que sea porque tiene algún complejo… me encantó cuando vino Anitta y dijo: ‘sí, me he operado’”. Pero, cuando el presentador del programa de Movistar+ le pregunta si ella lo haría, su respuesta es clara: “No. Mucha gente me dice que es porque todavía no he cumplido más años, pero a mí las líneas de expresión de la cara y ver que has vivido me parece muy bonito”.