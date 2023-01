Ibéricos, bolsos y lookazos: el regreso de Georgina Rodríguez a Netflix ya tiene adelanto y fecha de estreno

"Queridas, he vuelto". Con estas palabras anuncia Georgina Rodríguez en sus redes sociales que falta poco, pero que muy poco, para que podamos bebernos en forma de maratón los nuevos capítulos de su docureality para Netflix. Ya hace tiempo que sabíamos que, tras el éxito de los primeros seis episodios, Soy Georgina regresaría con una segunda temporada. Incluso pudimos ver un primer look de la modelo durante el rodaje de la misma en el que aparecía con un conjunto estampado en múltiples colores formado por vestido de escote corazón y guantes largos. Pero lo que aún no teníamos claro hasta ahora es cuándo se produciría el estreno.